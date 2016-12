MANNHEIM - Kreisch! Cro is in the House – und in der Mannheimer SAP Arena saust nicht nur das Durchschnittsalter runter, sondern auch viele Mädchenherzen in freien Fall. Der 26-Jährige mit der Pandamaske setzt seine MTV-unplugged-Tour mit Zusatzshows in Hallen fort. Seine Fans sind begeistert, und selbst Mama und Papa tanzen und singen mitunter fleißig mit.